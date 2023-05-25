Шойгу заявил, что ядерные угрозы НАТО вынуждают отвечать РФ и Белоруссию

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что активность совместных ядерных миссий НАТО вынуждает Россию и Белоруссию к ответным мерам.

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В связи с активностью совместных ядерных миссий НАТО Россия и Белоруссия вынуждены принимать соответствующие ответные меры и разместить нестратегическое ядерное оружие на территории Белоруссии. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«В условиях крайне резкого обострения угроз и активности совместных ядерных миссий НАТО вынуждены принимать ответные меры в военно-ядерной сфере», - заявил Шойгу на переговорах с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным в Минске.

Шойгу добавил об организации работы по размещению нестратегического ядерного оружия РФ на территории Белоруссии в соответствии решением верховных главнокомандующих государств.

Министр обороны РФ напомнил о переданном ранее белорусской стороне оперативно-тактическом ракетном комплексе «Искандер-М», которые способен использовать ракеты не только в обычном, но и в ядерном оснащении.

Кроме того, по словам Шойгу, часть белорусских самолетов также переоборудована к возможному применению ядерного оружия, а военнослужащие уже прошли соответствующую подготовку.

Ранее Шойгу заявил, что РФ и Белоруссия укрепляют оборонное пространство с учетом военно-политической обстановки. Он отметил, что страны проводят боевое слаживание соединений, входящих в состав региональной группировки войск.

Материал подготовили Вероника Волосунова и Николай Баранов