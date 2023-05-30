Госдума приняла закон о передаче конфискованных товаров Минобороны и МЧС

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Госдума приняла в третьем чтении закон о передаче конфискованных товаров легкой промышленности под нужды Минобороны и МЧС. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В настоящее время конфискованные товары легкой промышленности уничтожаются. Исключение составляют категории, среди которых медицинские изделия и скоропортящиеся продукты. Такие товары могут передаваться социальным организациям.

Теперь конфискованные товары легкой промышленности будут переданы в Минобороны и МЧС на гуманитарные нужды вместо уничтожения. Ранее соответствующий проект предложили в Минфине, его поддержали в кабинете министров.

Между тем министр обороны РФ Сергей Шойгу сегодня прокомментировал утреннюю атаку дронов в Москве и области и заявил, что она была направлена на гражданские объекты.