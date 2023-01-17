РБК: кабмин одобрил передачу конфискованных промтоваров МО РФ и МЧС РФ

Целью принятия данного документа является использование по прямому назначению и в гуманитарных целях конфискованных товаров в нынешних политических и макроэкономических условиях.

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Конфискованные товары легкой промышленности не будут уничтожаться, но в гуманитарных и оборонных целях будут переданы в Минобороны РФ и МЧС РФ. Такой законопроект, предложенный Минфином РФ, поддержало Правительство России.

Отмечено, что передаваться будут изъятые в рамках дел об административных правонарушениях и полученных Росимуществом товары. Информацию приводит РБК со ссылкой на пресс-службу правительства и имеющиеся в расположении СМИ материалы.

«Законопроектом предлагается внести изменение в часть 4 статью 32.4 КоАП, предусмотрев, что конфискованные товары легкой промышленности, перечень которых устанавливается правительством, подлежат уничтожению <...>, за исключением случаев, когда <...> в отношении указанных товаров предусмотрена возможность их безвозмездной передачи <...> федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному в области обороны, и безвозмездной передачи указанных товаров для осуществления мер по гуманитарному реагированию федеральному органу исполнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», - сообщает издание.

Указано, что целью является «вовлечение в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению в сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации».

Немногим ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу заслушал доклады в зоне проведения спецоперации. Особое внимание в ходе работы он обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в СВО, организации фортификационных работ и создании условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.