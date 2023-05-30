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В Кремле рассчитывают, что партнеры РФ по БРИКС не будут ориентироваться на решения МУС

Андрей Аркадьев
13:08 30.05.2023
Ранее в МИД ЮАР заявили, что иммунитет по БРИКС не распространяется на ордера МУС.
В Кремле рассчитывают, что партнеры РФ по БРИКС не будут ориентироваться на решения МУС
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Кремле рассчитывают, что страны - партнеры РФ по БРИКС не будут ориентироваться на незаконные решения Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы рассчитываем, что как минимум страны - партнеры по такому важному формату не будут ориентироваться на подобные незаконные решения», - сказал представитель Кремля.

Кроме того, Песков заявил, что утренняя атака украинских дронов на российскую столицу является ответом Киева на удар наших военных по одному из центров принятия решений на Украине.

Между тем в МИД ЮАР заявили, что страна предоставила дипломатический иммунитет участникам встреч стран БРИКС. Однако иммунитет не распространяется на ордера, выданные международными трибуналами.

На днях СК РФ заочно предъявил обвинения прокурору и судье МУС, выдавшим ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

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