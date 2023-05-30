Слуцкий: GPS в Москве «уже некоторым образом приглушен»
Так депутат ответил на вопрос о том, можно ли глушить сигнал GPS во время атак беспилотников.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Anton Belitsky, GlobalLookPress
Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил «Звезде», что система глобального позиционирования GPS в Москве «уже некоторым образом приглушен».
«У водителей с электронными ключами с трудом машины заводятся», - добавил он.
Так депутат ответил на вопрос о том, можно ли глушить сигнал GPS во время атак беспилотников.
Ранее столичные таксисты пожаловались на сбои в работе навигаторов, которые используют сигнал GPS. Устройства не показывают реальное местоположение водителя.
Утром 30 мая несколько дронов врезались в здания в Москве. Пострадало два человека, несколько подъездов на время эвакуировали. Разрушения оказались минимальными.
Минобороны РФ сообщило о том, что для атаки использовалось восемь аппаратов, все они нейтрализованы.