Слуцкий: GPS в Москве «уже некоторым образом приглушен»

Так депутат ответил на вопрос о том, можно ли глушить сигнал GPS во время атак беспилотников.

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Глава партии ЛДПР Леонид Слуцкий заявил «Звезде», что система глобального позиционирования GPS в Москве «уже некоторым образом приглушен».

«У водителей с электронными ключами с трудом машины заводятся», - добавил он.

Так депутат ответил на вопрос о том, можно ли глушить сигнал GPS во время атак беспилотников.

Ранее столичные таксисты пожаловались на сбои в работе навигаторов, которые используют сигнал GPS. Устройства не показывают реальное местоположение водителя.

Утром 30 мая несколько дронов врезались в здания в Москве. Пострадало два человека, несколько подъездов на время эвакуировали. Разрушения оказались минимальными.

Минобороны РФ сообщило о том, что для атаки использовалось восемь аппаратов, все они нейтрализованы.