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Собянин: эвакуированные после атаки беспилотников жители начинают возвращаться в дома

Тимур Шерзад
11:32 30.05.2023
Мэр Москвы уточнил, что жители зданий, пострадавших в ходе атаки украинскими беспилотниками, были эвакуированы в целях беспрепятственной работы специальных служб.
Собянин: эвакуированные после атаки беспилотников жители начинают возвращаться в дома
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что эвакуированные жители поврежденных в ходе атаки украинских БПЛА домов начинают возвращаться обратно. Он сообщил об этом в своем Тelegram-канале. 

Собянин уточнил, что жители были эвакуированы, чтобы обеспечить беспрепятственную работу специальных служб. По словам мэра, все необходимые мероприятия по изучению повреждений уже проведены. 

Сергей Собянин добавил, что он дал поручение максимально быстро устранить повреждения в зданиях. Мэр оценил их как незначительные. 

В Следственном комитете России тем временем сообщили, что идет установление причастных к атаке беспилотников на Москву.

Ранее военный эксперт Роман Насонов заявил в беседе со «Звездой», что атаковавшие Москву БПЛА могли перевозиться в кузове пикапа и быть разобраны и собраны в течение полутора-двух часов. 

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