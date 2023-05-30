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Беспилотников в районе аэропорта Домодедово не замечено

Дмитрий Трунов
10:52 30.05.2023
«Взлет и посадка воздушных судов производится по расписанию», - сказал представитель аэропорта.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Максим Блинов, РИА Новости
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Беспилотников в районе аэропорта Домодедово не замечено, сообщил «Звезде» пресс-секретарь воздушной гавани Алексей Артеменко. Аэропорт работает в штатном режиме, добавил он.

«Взлет и посадка воздушных судов производится по расписанию», - сказал Артеменко.

Утром 30 мая беспилотные летательные аппараты врезались в несколько зданий в Москве. Два человека обратились после этого за медпомощью, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

При этом губернатор Московской области сообщил, что несколько дронов были сбиты в Подмосковье. Минобороны РФ сообщило о том же: пять БПЛА были поражены ЗРПК «Панцирь-С» в Московской области, еще три подавлены средствами РЭБ и потеряли управление.

Ранее жительница пострадавшего от дрона дома в Москве рассказала о моменте атаки и последующей эвакуации.

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