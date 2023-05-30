В стране и мире Генпрокуратура проконтролирует расследование инцидентов с БПЛА в Москве и Подмосковье Андрей Аркадьев В результате утренней атаки беспилотников на домах имеются повреждения. © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Генпрокурор России Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование инцидентов в жилых домах Москвы и Подмосковья после утренней атаки дронов. «По поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в Москве и на территории Подмосковья», - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. Ранее «Звезда» показала кадры последствий атаки беспилотника, в результате которой получил повреждения жилой дом. На записи видно, что в окне пробито стекло. В Минобороны сообщили, что во время атаки применялись беспилотники самолетного типа. По данным оборонного ведомства, пять дронов сбиты комплексами «Панцирь», а еще три были подавлены средствами РЭБ, они отклонились от курса. Экспертное мнение и аналитика