В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Генпрокуратура проконтролирует расследование инцидентов с БПЛА в Москве и Подмосковье

Андрей Аркадьев
10:50 30.05.2023
В результате утренней атаки беспилотников на домах имеются повреждения.
Генпрокуратура проконтролирует расследование инцидентов с БПЛА в Москве и Подмосковье
© Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Генпрокурор России Игорь Краснов поручил взять на контроль расследование инцидентов в жилых домах Москвы и Подмосковья после утренней атаки дронов.

«По поручению генпрокурора России Игоря Краснова прокуратуры Москвы и Московской области контролируют расследование обстоятельств происшествий в жилых домах в Москве и на территории Подмосковья», - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Ранее «Звезда» показала кадры последствий атаки беспилотника, в результате которой получил повреждения жилой дом. На записи видно, что в окне пробито стекло.

В Минобороны сообщили, что во время атаки применялись беспилотники самолетного типа. По данным оборонного ведомства, пять дронов сбиты комплексами «Панцирь», а еще три были подавлены средствами РЭБ, они отклонились от курса.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.