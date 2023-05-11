FT: Встреча китайского министра обороны и главы Пентагона вряд ли состоится

В сложившейся ситуации китайская сторона обвиняет санкции США против министра обороны Китая Ли Шанфу, введенные еще в 2018 году.

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Вероятность того, что встреча между китайским министром обороны Ли Шанфу и главой Пентагона Ллойдом Остином состоится, крайне мала. Об этом заявила газета Financial Times.

«Китаю будет практически невозможно согласиться на встречу, пока санкции остаются в силе», — пишет газета.

В публикации говорится, что американская сторона намерена устроить встречу двух политиков на региональном форуме по безопасности «Шангри-Ла диалог», который пройдет в Сингапуре со второго по четвертое июня. Однако Китай не намерен соглашаться на встречу из-за введенных США санкций.

Америка не собирается убирать Ли Шанфу из санкционного списка и не считает санкции поводом для отказа.

Ранее стало известно, что Китай игнорирует запросы США на диалог по военной линии. Замглавы Пентагона считает, что у КНР не хватает политической воли для разговора с Вашингтоном.