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Байден подтвердил достижение договоренности по избежанию катастрофического дефолта в США

Вероника Волосунова
06:47 28.05.2023
Как и республиканец Маккарти, американский президент Джо Байден пока не раскрыл условия договоренностей.
Байден подтвердил достижение договоренности по избежанию катастрофического дефолта в США
© Фото: Michael Kappeler dpa Globallookpress
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Президент США Джо Байден подтвердил, что соглашение с конгрессом по предотвращению катастрофического дефолта в стране достигнуто, теперь переговорным группам остается доработать проект до конца.

«Ранее этим вечером спикер Маккарти и я достигли бюджетного соглашения в принципе… Это соглашение - добрая весть для американского народа, потому что оно позволяет избежать того, что могло бы стать катастрофическим дефолтом и привело бы к экономической рецессии с опустошением пенсионных сбережений и потерей миллионов рабочих мест», - следует из заявления 46-го президента США.

Байден добавил, что в воскресенье переговорные группы будут дорабатывать текст законопроекта до конца, а затем отправят его на утверждение в палату представителей и в сенат. Американский президент «настоятельно» призвал обе палаты сразу же принять соглашение.

По словам Джо Байдена, сделка предполагает сокращение расходов, но при этом защищает «критически значимые программы для трудового народа и обеспечивает рост экономики для каждого».

Согласно данным телеканала CNN, договоренности между конгрессом и Белым домом предполагают повышение потолка госдолга на два года в обмен на сокращение расходов федерального бюджета в 2024 году на уровне текущего финансового года и увеличение их на 1% в 2025 финансовом году. При этом ограничение оборонных расходов не предполагается.

Ранее о том, что «принципиальное соглашение» достигнуто, сообщил республиканец Кевин Маккарти. Он отметил, что из-за того, что Джо Байден месяцами отказывался от переговоров, потеряно время.

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