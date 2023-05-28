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Спикер Конгресса США Маккарти подтвердил договоренность с Белым домом по госдолгу

Ирина Елагина
07:57 28.05.2023
Спикер Конгресса прокомментировал бюджетное соглашение с Джо Байденом.
Спикер Конгресса США Маккарти подтвердил договоренность с Белым домом по госдолгу
© Фото: Aaron Schwartz, XinHua, Globallookpress
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Спикер Палаты представителей Кевин Маккарти подтвердил факт успешных переговоров с президентом США Джо Байденом о предотвращении катастрофического дефолта, угрожавшего американской экономике. Об этом Маккарти написал в Twitter, сообщает 360.

«Мы пришли к соглашению в принципе», - заявил Маккарти.

Он назвал достигнутое соглашение «достойным американского народа». Предполагается, что утверждение поправок в бюджет пройдет в Конгрессе 31 мая. Маккарти подчеркнул, что повышение размера госдолга не предусматривает введения дополнительных налогов и приведет к историческому сокращению бюджета США.

Ранее сообщалось, что Байден подтвердил достижение договоренности с Конгрессом по предотвращению дефолта и назвал достигнутое бюджетное соглашение «доброй вестью для американского народа».

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