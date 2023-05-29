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Президент Польши подписал закон о комиссии по расследованию «российского влияния» за 15 лет

Сергей Лебедев
22:58 29.05.2023
Комиссия будет изучать деятельность должностных лиц, которые действовали в ущерб стране.
Президент Польши подписал закон о комиссии по расследованию «российского влияния» за 15 лет
© Фото: IMAGO, (c) Rudi Gigler, GlobalLookPress
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Сегодня польский президент Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению «российского влияния» на внутреннюю безопасность республики в 2007-2022 годах. Об этом сообщает Gazeta Prawna.

Предполагается, что комиссия будет состоять из 9 человек, назначаемых сеймом. Она будет расследовать деятельность должностных лиц, которые действовали в ущерб Польше под внешним влиянием.

«На мой взгляд, такую ​​комиссию нужно создать на европейском уровне, чтобы исследовать российское влияние и в европейских институтах», - добавил Дуда.

Напомним, недавно стало известно, что Польша начала подсчитывать «ущерб» от действий Советского Союза во время и после Второй мировой войны. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.

А сегодня в Польше заявили, что с 1 июня закроют движение через свою границу грузовиков, зарегистрированных в России и Белоруссии. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.

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