Президент Польши подписал закон о комиссии по расследованию «российского влияния» за 15 лет

Комиссия будет изучать деятельность должностных лиц, которые действовали в ущерб стране.

© Фото: IMAGO, (c) Rudi Gigler, GlobalLookPress

Сегодня польский президент Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению «российского влияния» на внутреннюю безопасность республики в 2007-2022 годах. Об этом сообщает Gazeta Prawna.

Предполагается, что комиссия будет состоять из 9 человек, назначаемых сеймом. Она будет расследовать деятельность должностных лиц, которые действовали в ущерб Польше под внешним влиянием.

«На мой взгляд, такую ​​комиссию нужно создать на европейском уровне, чтобы исследовать российское влияние и в европейских институтах», - добавил Дуда.

Напомним, недавно стало известно, что Польша начала подсчитывать «ущерб» от действий Советского Союза во время и после Второй мировой войны. Об этом заявил замминистра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.

А сегодня в Польше заявили, что с 1 июня закроют движение через свою границу грузовиков, зарегистрированных в России и Белоруссии. Ограничение будет действовать до особого распоряжения.