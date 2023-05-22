Польша начала подсчитывать «ущерб» от СССР во время Второй мировой

Согласно словам замглавы МИД Польши Мулярчика, сейчас идет работа над докладом.

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Польша начала подсчитывать «ущерб» от действий Советского союза во время и после Второй мировой войны. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел республики Аркадиуш Мулярчик.

«Институт военных дел работает над таким докладом», - сообщил замглавы МИД Польши в эфире Польского телевидения.

Согласно словам Мулярчика, в отчете, над которым идет работа, все должно быть задокументировано надежно.

Ранее внешнеполитическое ведомство Польши заявило, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует извиниться за Волынскую резню. По словам представителя МИД Польши Лукаша Ясина, этот вопрос необходимо озвучить на высшем уровне.