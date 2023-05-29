В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Спасший девушку на переезде в Одинцове мужчина рассказал подробности ЧП

Ян Брацкий
Елизавета Пронина
21:19 29.05.2023
Поезда на данном участке пути ходят редко, поэтому многие пешеходы привыкли пересекать переезд не глядя по сторонам.
© Видео: OdinOnline | Новости Одинцово, ВКонтакте - ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Дежурный по переезду в Одинцовском районе Подмосковья Михаил Ераховец рассказал «Звезде» подробности чудесного спасения девушки. Беспечная меломанка в наушниках едва не оказалась под колесами локомотива. От неминуемой беды ее спасла реакция Михаила, который оказался рядом и предотвратил трагедию.

«Находился на рабочем месте, дежурил на переезде. По рации поступила команда - закрыть переезд, тепловоз шел. Перекрыл автомобильное движение, машины встали, а я пошел проверить пешеходный переход. Увидел девушку с наушниками, идет и по сторонам не смотрит. Тепловозу оставалось пара метров. Подбежал и оттолкнул ее», - рассказал Ераховец.

Мужчина вспомнил, что девушка до конца так и не поняла, что произошло. Сухо поблагодарив своего спасителя она продолжила путь, как ни в чем не бывало.

На данном участке железной дороги поезда ходят редко и о том, что переезд действующий можно только догадываться. По роковой случайности под поезд может попасть каждый. Поэтому на любом железнодорожном переезде необходимо смотреть по сторонам, вынимать наушники из ушей, никуда не спешить и переходить пути только убедившись в отсутствии риска для жизни.

Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.