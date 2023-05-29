Спасший девушку на переезде в Одинцове мужчина рассказал подробности ЧП

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Дежурный по переезду в Одинцовском районе Подмосковья Михаил Ераховец рассказал «Звезде» подробности чудесного спасения девушки. Беспечная меломанка в наушниках едва не оказалась под колесами локомотива. От неминуемой беды ее спасла реакция Михаила, который оказался рядом и предотвратил трагедию.

«Находился на рабочем месте, дежурил на переезде. По рации поступила команда - закрыть переезд, тепловоз шел. Перекрыл автомобильное движение, машины встали, а я пошел проверить пешеходный переход. Увидел девушку с наушниками, идет и по сторонам не смотрит. Тепловозу оставалось пара метров. Подбежал и оттолкнул ее», - рассказал Ераховец.

Мужчина вспомнил, что девушка до конца так и не поняла, что произошло. Сухо поблагодарив своего спасителя она продолжила путь, как ни в чем не бывало.

На данном участке железной дороги поезда ходят редко и о том, что переезд действующий можно только догадываться. По роковой случайности под поезд может попасть каждый. Поэтому на любом железнодорожном переезде необходимо смотреть по сторонам, вынимать наушники из ушей, никуда не спешить и переходить пути только убедившись в отсутствии риска для жизни.