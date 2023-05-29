Рабочий в Одинцове спас девушку на рельсах и был уволен

Девушка шла по путям в наушниках и не слышала приближение поезда.

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Рабочий в подмосковном Одинцове спас девушку, не заметившую поезд и попал под увольнение. Инцидент произошел на железнодорожном перегоне в Одинцовском районе. Михаил Ераховец перекрывал Можайское шоссе для проезда тепловоза. Девушка шла в наушниках и ничего не слышала. Михаил оттащил ее за руку за секунду до возможной трагедии.

«Она после этого даже не поняла, что произошло. Может, думала, что совершили ограбление, мужчина накинулся. Потом с испуганными глазами поблагодарила, обратно вставила наушники и пошла дальше», - рассказал «360» родственник мужчины Роман.

Видео чудесного спасения, попавшее в объектив уличной камеры наблюдения, разлетелось по сети. Девушку пытались найти, но безуспешно. Руководство Михаила поблагодарило сотрудника странным образом - попросило уволиться. Подробностей рабочий не привел. Известно, что ему более 50 лет, он воспитывает ребенка, работал по ненормированному графику. Увольнение стало полной неожиданностью для мужчины, сообщил его родственник.