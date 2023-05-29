В РЖД выразили благодарность мужчине, спасшему девушку на переезде в Одинцове

В настоящее время решается вопрос о его поощрении за спасение человека на путях.

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Спасший девушку на железнодорожном переезде мужчина не является сотрудником ОАО РЖД, а сам переезд находится на балансе другого предприятия. Об этом заявили в компании.

«Несмотря на то, что дежурный по переезду Михаил Ераховец не является работником ОАО РЖД, а сам переезд и пути находятся на балансе стороннего предприятия, ОАО РЖД выражает благодарность Михаилу Ераховцу», - сообщили «Звезде» в компании.

Ранее в ряде СМИ появилась информация, что работодатель уволил Михаила после его самоотверженного поступка. Данная информация не соответствует действительности, уточнили в РЖД. Более того, сейчас решается вопрос о поощрении героя, добавили в компании.

Новости о чудесном спасении на переезде появились ранее. Девушка шла в наушниках и не слышала приближение поезда. Дежурный по переезду в последнее мгновение вытянул ее за руку из-под локомотива.