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Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы стать частью БРИКС

Сергей Лебедев
20:42 29.05.2023
По его словам, объединение формирует новый мировой порядок.
Мадуро заявил, что Венесуэла хотела бы стать частью БРИКС
© Фото: Vishal-Bhatnagar,ZUMAPRESS.com,GlobalLookPress
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Венесуэла хотела бы быть частью БРИКС. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро после встречи с бразильским лидером Луисом Инасиу Лулой да Силвой. По его словам, объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР формирует новый мировой порядок.

«Если спросят Венесуэлу, желаете ли вы в какой-то момент присоединиться к БРИКС, Венесуэла говорит "да", мы хотели бы быть частью БРИКС и сопровождать построение этой новой архитектуры и глобальной политики», - цитирует РИА Новости Мадуро.

Ранее посол Аргентины в России Эдуардо Суайн допустил вступление страны в БРИКС. Дипломат отметил, что не уверен, как это вступление будет проходить, однако уже само приглашение в объединение является большим шагом для Аргентины.

А в апреле стало известно, что вопрос о вступлении в группу БРИКС рассматривали власти Туниса. Представитель «Движения 25 июля» Махмуд бен Мабрук заявлял, что этот вопрос обсуждался наряду с другими возможностями.

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