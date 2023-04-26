Посол Аргентины Суайн допустил вступление страны в БРИКС по итогам встречи группы в ЮАР

По словам аргентинского посла, само приглашение уже является большим шагом в этом направлении.

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Аргентина допустила вступление страны в БРИКС по итогам встречи группы в Дурбане в августе. Об этом сообщил посол Аргентины в России Эдуардо Суайн на полях Евразийского экономического форума молодежи в Екатеринбурге.

Как передает ТАСС слова аргентинского дипломата, на протяжении двух лет, как оно находится в должности посла, проходит работа по данному вопросу. Суайн заявил, что не уверен, как это вступление будет проходить, однако уже само приглашение в БРИКС является большим шагом для Аргентины.

Ранее вопрос о вступлении в группу БРИКС рассматривали власти Туниса. Представитель «Движения 25 июля» Махмуд бен Мабрук заявлял, что этот вопрос обсуждался наряду с другими возможностями.