Тунис рассматривает возможность присоединения к БРИКС

Ранее страна отказалась от кредита МВФ, не желая следовать «диктату» фонда.

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Власти Туниса в данный момент рассматривают возможность присоединения к БРИКС. Об этом заявил представитель пропрезидентского «Движения 25 июля» Махмуд бен Мабрук.

«Это рассматривается наряду с другими возможностями, и это не исключается», - цитирует РИА Новости слова Махмуд бен Мабрука.

Ранее президент страны Каис Саид отказался от помощи Международного валютного фонда в размере 1,9 миллиарда долларов. По его словам, Тунис ради кредита не будет следовать «диктату» МВФ.

Каис Саид заявил, что фонд требовал сократить бюджетные субсидии на продукты питания и энергоносители. Также, согласно условиям МВФ, необходимо было сократить зарплату госслужащих.

Напомним, в июне прошлого года Иран и Аргентина подали заявки на вступление в БРИКС. О готовности стать частью объединения заявил и президент Алжира.