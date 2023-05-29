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На Украине предложили называть Грузию Сакартвело

Сергей Лебедев
18:51 29.05.2023
Авторы законопроекта уверены, что это сблизит Киев и Тбилиси.
На Украине предложили называть Грузию Сакартвело
© Фото: Alexander Farnsworth, picture alliance, GlobalLookPress
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В Верховной раде предложили называть Грузию Сакартвело, а грузин - картвелами. Законопроект опубликован на сайте украинского парламента. Его авторы считают, что подобный шаг поможет сблизить Киев и Тбилиси, а также избавиться от «русифицированного» наименования страны.

Использовать историческое название Сакартвело предлагается в официальном общении и в средствах массовой информации.

Напомним, ранее Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю тщательно проработать вопрос о переименовании России в Московию. Таким образом он ответил на петицию, которая набрала более 25 тысяч подписей.

После этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что украинский президент каждый день доказывает правоту России. По словам дипломата, это очередное свидетельство попытки создания из Украины «анти-России».

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