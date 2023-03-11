Захарова: рассуждения Зеленского о «Московии» доказывают правоту России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что украинский президент Владимир Зеленский каждый день доказывает правоту России. Так она отреагировала на предложение Зеленского проработать вопрос о переименовании РФ.

«Бункерный каждый день доказывает нашу правоту. Вот еще одно свидетельство попытки создания из Украины «анти-России»», - написала она в Telegram.

Зеленский ранее поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю тщательно проработать вопрос о переименовании России в «Московию». Таким образом он ответил на соответствующую петицию, которая была размещена на сайте президента и набрала необходимые 25 тысяч подписей.