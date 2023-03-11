Зеленский поручил изучить вопрос переименования России

В опубликованной на сайте президента петиции предлагается переименовать Россию в «Московию».

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру страны Денису Шмыгалю тщательно проработать вопрос о переименовании России в «Московию». Об этом говорится в его ответе на соответствующую петицию, которая была размещена на сайте президента и набрала необходимые 25 тысяч подписей.

В петиции предполагается переименовать Россию в «Московию», название «Российская Федерация» заменить «Московская Федерация», а «русский» на «московский».

Зеленский отметил, что поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки «как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия».

«Я обратился к премьер-министру Украины с просьбой относительно комплексной проработки вопроса, в частности, с привлечением научных учреждений», - заявил украинский президент.

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на стремление западных держав ликвидировать Россию, разделить ее на части и помыкать ими. В случае распада РФ русский народ может не сохраниться в том виде, в котором он существует в настоящий момент, а расколется на «московитов» и «уральцев», добавил Путин.