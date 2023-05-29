Адвокаты наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла заявили, что обжалуют продление его домашнего ареста в вышестоящих инстанциях.

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Суд в Киеве продлил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу в виде домашнего ареста на 60 суток. Об этом сообщает издание «Страна».

Митрополит Павел обвиняется в оправдании действий России и разжигании религиозной вражды. 1 апреля священнослужитель был задержан и помещен под круглосуточный домашний арест. При этом наместника обязали отбывать арест вдали от монастыря.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим издевается и глумится над православием на Украине. В своем Telegram-канале дипломат написала, что «цивилизованные безмолвствуют».