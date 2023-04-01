Настоятель Киево-Печерской лавры заявил, что его отправили под домашний арест

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Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел взят под домашний арест. О лишении свободы духовного лидера канонической УПЦ сообщило РИА Новости со ссылкой на киевские Telegram-каналы.

«Мне дали домашний арест», - заявил митрополит Павел.

В разговоре с прихожанами настоятель лавры сообщил ряд подробностей. В частности, что ему предложили подписать некий протокол, а утром у него дома прошли обыски.

Митрополит Павел рассказал также, что силовики дали ему понять, что его домашний арест связан с «сотрудничеством с Россией и межрелигиозным разжиганием».

Ранее сообщалось, что 29 марта истек срок ультиматума Минкульта Украины о выселении иноческой братии из лавры. Монастырь сопротивляется киевскому режиму и силами прихожан, которые ночуют в обители, опасаясь ее захвата, и борется за право сохранить обитель через Хозяйственный суд Киева. От монастыря подан иск о незаконности расторжения договора бессрочной аренды комплекса Киево-Печерской лавры, рассмотрение дела назначено на 26 апреля.