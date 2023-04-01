Настоятель Киево-Печерской лавры заявил, что его отправили под домашний арест
Настоятель Киево-Печерской лавры митрополит Павел взят под домашний арест. О лишении свободы духовного лидера канонической УПЦ сообщило РИА Новости со ссылкой на киевские Telegram-каналы.
«Мне дали домашний арест», - заявил митрополит Павел.
В разговоре с прихожанами настоятель лавры сообщил ряд подробностей. В частности, что ему предложили подписать некий протокол, а утром у него дома прошли обыски.
Митрополит Павел рассказал также, что силовики дали ему понять, что его домашний арест связан с «сотрудничеством с Россией и межрелигиозным разжиганием».
Ранее сообщалось, что 29 марта истек срок ультиматума Минкульта Украины о выселении иноческой братии из лавры. Монастырь сопротивляется киевскому режиму и силами прихожан, которые ночуют в обители, опасаясь ее захвата, и борется за право сохранить обитель через Хозяйственный суд Киева. От монастыря подан иск о незаконности расторжения договора бессрочной аренды комплекса Киево-Печерской лавры, рассмотрение дела назначено на 26 апреля.