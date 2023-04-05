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В МИД России призвали освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла

Максим Крюков
12:22 05.04.2023
Ранее суд назначил наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу домашний арест на два месяца.
В МИД России призвали освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла
© Фото: SBUkr, Telegram
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Россия требует немедленно освободить наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла, который по решению суда был отправлен под домашний арест на два месяца, и предоставить ему соответствующую медицинскую помощь. Такое заявление сделал специальный представитель министра иностранных дел России по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

Напомним, в субботу, 1 апреля, прокурор обратился к судьям с предложением запретить митрополиту пользоваться социальными сетями на период ареста. Так, по его словам, он не сможет записывать обращения к верующим. Кроме того, прокурор потребовал ношения электронного браслета.

«Глубоко переживаем за судьбу владыки Павла, который, как известно, находится под домашним арестом и в электронных кандалах. Его фигура приобретает для людей доброй воли образ мученика за православную веру», - передает заявление дипломата RT со ссылкой на сайт российского внешнеполитического ведомства.

Геннадий Аскальдович отметил, что своими действиями «киевский режим упорно продолжает множить политику морального террора против сограждан и верующих, причем в период Великого поста».

Ранее в Союзе православных журналистов сообщили, что неизвестные заперли монахов в одном из корпусов Киево-Печерской лавры канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Зачем заперли монахов и кто действительно это сделал, точно не известно. Как добавили в Союзе журналистов, на место приехала полиция, священникам помогли выбраться. Помимо этого, в лавру вызвали скорую, так как одному из священнослужителей стало плохо.

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