Аксенов пообещал поселить в квартире Зеленского бедную или многодетную семью

Глава Крыма при этом отметил, что отнять жилье у украинского президента для властей полуострова «не самоцель».

© Фото: Макс Ветров, РИА Новости

Квартиру президента Украины Владимира Зеленского и его супруги в поселке Ливадия планируют передать малообеспеченным или многодетным. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

Он пояснил, что сначала власти хотят национализировать те объекты, которые приносят доход врагу.

«Это не самоцель - у Зеленского отнять квартиру. Самоцель у нас - это победить их, и мы победим, это без вариантов», - цитирует губернатора РИА Новости.

Аксенов добавил, что жилье передадут малообеспеченным или многодетным «рано или поздно».

Ранее крымские власти приняли решение национализировать имущество украинских олигархов на полуострове. В собственность Крыма передано более 130 объектов. По словам Аксенова, предприятия работают в штатном режиме, сокращений на них не планируется.