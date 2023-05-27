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В Кремле заявили, что на Западе не осознают пределов эскалации конфликта на Украине

Анастасия Бобылева
16:39 27.05.2023
Как отметил Песков, разум должен подсказывать, когда ситуация достигнет крайней точки, однако этого не происходит.
В Кремле заявили, что на Западе не осознают пределов эскалации конфликта на Украине
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК Звезда
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В Кремле заявили, что предел эскалации конфликта на Украине Западу должен диктовать разум, однако этого не происходит. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Предел должен, по идее, диктовать разум странам коллективного Запада, но, к сожалению, это не происходит», - уверен он.

Пресс-секретарь также подчеркнул, что степень вовлеченности Запада в конфликт в настоящий момент растет. При этом Россия, по его словам, продолжит спецоперацию и обеспечит свои интересы.

Ранее Песков отметил, что Россия и Белоруссия находятся во враждебном окружении. Он отметил, что две страны продолжат сотрудничать в военной сфере.

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