МО РФ сообщило о поражении ангара с украинским вооружением и военной техникой в Херсонской области

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о поражении украинского ангара с вооружением и военной техникой в Херсонской области. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Берислав Херсонской области поражен ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады территориальной обороны», - заявил он.

Еще удалось поразить командно-наблюдательный пункт подразделения украинских боевиков и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й мехбригады неприятеля. Это произошло в районе Авдеевки на территории ДНР.

Также Конашенков сообщил о поражении аэродромов противника групповым ударом высокоточным оружием.

Ранее командир взвода Т-80 рассказал о разгроме пикапов с украинскими боевиками.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.