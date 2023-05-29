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МО РФ сообщило о поражении ангара с украинским вооружением и военной техникой в Херсонской области

14:22 29.05.2023
Пораженный российскими военным ангар находился в районе населенного пункта Берислав.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило о поражении украинского ангара с вооружением и военной техникой в Херсонской области. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков. 

«В районе населенного пункта Берислав Херсонской области поражен ангар с вооружением и военной техникой 126-й бригады территориальной обороны», - заявил он. 

Еще удалось поразить командно-наблюдательный пункт подразделения украинских боевиков и склад ракетно-артиллерийского вооружения 110-й мехбригады неприятеля. Это произошло в районе Авдеевки на территории ДНР. 

Также Конашенков сообщил о поражении аэродромов противника групповым ударом высокоточным оружием.

Ранее командир взвода Т-80 рассказал о разгроме пикапов с украинскими боевиками.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

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