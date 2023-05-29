В МО РФ заявили о поражении аэродромов противника групповым ударом высокоточным оружием

В результате удара были поражены как командные пункты и радиолокационные посты, так и авиатехника, а также хранилища с вооружением и боеприпасами врага.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о результатах группового удара высокоточным оружием большой дальности по украинским аэродромам. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах», - сказа он, комментируя ночной удар.

По словам представителя российского оборонного ведомства, в результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты противника, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами.

На Купянском направлении в Харьковской области и в Луганской народной республике российские военные пресекли действия двух украинских разведгрупп. Суточные потери противника в живой силе составили до 65 человек. На Краснолиманском направлении уничтожено до 55 украинских боевиков и несколько единиц техники.

На Донецком направлении суточные потери украинской стороны в живой силе составили до 145 человек, уничтожены несколько единиц техники. В районе Орловки противник не досчитался американской контрбатарейной РЛС AN/TPQ-50. В районе Максимильяновки уничтожены два склада с украинскими боеприпасами. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожено до 140 украинских боевиков, а в районе Отрадного - склад украинских боеприпасов. На Херсонском направлении суточные потери противника составили до 20 человек.

В сводке о проведении спецоперации также говорится о поражении ангара с украинским вооружением и военной техникой в Херсонской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.