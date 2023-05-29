Командир взвода Т-80 рассказал о разгроме пикапов с украинскими боевиками

Кроме того, в ходе одного из боев наши бойцы поразили украинский танк, БМП и пехоту.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На одном из участков специальной военной операции разведчики высмотрели цель в лесопосадке, а танкисты успешно ее поразили. По врагу отработал наш танк Т-80. О том, как проходит боевая работа, рассказали сами военнослужащие.

«Недавно уничтожили скопление противника, подъехало три пикапа, мы подлетели, навелись, отстреляли. Техника противника горела», - поделился командир взвода с позывным Хан.

Командир танка с позывным Родина рассказал, как в ходе одного из боев военнослужащие выехали работать из засады и поразили украинский танк, БМП и пехоту.

Ранее Минобороны России показало, как расчеты комплексов «Штурм-С» управляемыми ракетами уничтожили опорный пункт врага на передовой спецоперации.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.