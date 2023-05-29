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Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина

Дмитрий Трунов
13:55 29.05.2023
Новая версия памятной таблички выполнена на украинском языке и гласит, что в здании в 1906-1919 годах жил «выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков».
Булгакова на Украине переименовали в выдающегося киевлянина
© Фото: bulgakovmuseuminkyiv, Facebook*
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На мемориальной доске Булгакова в Киеве писателя переименовали в выдающегося киевлянина. Новая версия памятной таблички выполнена на украинском языке и гласит, что в здании в 1906-1919 годах жил «выдающийся киевлянин, врач, писатель Михаил Булгаков».

Сообщение на русском языке: «В этом доме жил известный русский, советский писатель Михаил Булгаков», - соответственно удалено. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», музей писателя согласовал эти изменения с автором мемориальной доски Анатолием Кущем.

Их инициатором назван коллектив музея, их связывают с законом об украинизации. Ранее табличку облили краской, и музейщики заявляли, что не будут ее отмывать.

Владимир Зеленский законодательно запретил давать объектам связанные с Россией названия. После этого в Киеве в рамках «дерусификации» появился, например, переулок Джорджа Оруэлла.

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