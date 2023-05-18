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В Киеве в рамках «дерусификации» появился переулок Джорджа Оруэлла

Ян Брацкий
22:38 18.05.2023
По мнению украинских властей, связанные с Россией названия географических объектов возвеличивают СССР.
В Киеве в рамках «дерусификации» появился переулок Джорджа Оруэлла
© Фото: Sergei-Chuzavkov,-Keystone-Press-Agency,-GlobalLookPress
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В Киеве решением столичного горсовета появился переулок Джорджа Оруэлла. Вместе с другими 25 объектами он был переименован в рамках закона о «дерусификации». Об этом в Facebook* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявил секретарь киевского городского совета Владимир Бондаренко. До этого переулок носил имя Орловского. По мнению украинских властей, это и другие связанные с Россией названия - «навязанные чужие топонимы, возвеличивающие СССР и Российскую империю».

Под «топор» киевских чиновников также попали станция метро «Дружбы народов», которая стала ​​«Зверинецкой», «Площадь Льва Толстого» - переименована в «Площадь Украинских Героев», проектная станция «Проспект Правды» - сменила название на станцию ​​«Варшавская» и тд.

Ранее депутаты Верховной рады поддержали законопроект о запрете присваивания улицам и другим географическим объектам связанных с Россией названий. На этом фоне не удивляет недавняя инициатива министра культуры Украины Александра Ткаченко заменить герб СССР на щите «Родины-матери» на трезубец. По словам Ткаченко, сейчас готовится проектная документация, начальная стадия процесса смены советского герба на трезубец уже началась.

Скандальный закон о декоммунизации и дерусификации был принят на Украине в 2015 году, тогда же началось активное переименование украинских улиц. Закон предусматривает тотальный запрет советской символики, обязывает власти демонтировать памятники вождям и политическим деятелям времен СССР.

*Деятельность компании MetaPlatforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.

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