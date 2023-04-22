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Зеленский законодательно запретил давать объектам связанные с Россией названия

Дмитрий Трунов
00:10 22.04.2023
Президент подписал ранее принятый Верховной радой закон.
Зеленский законодательно запретил давать объектам связанные с Россией названия
© Фото: Sergei Chuzavkov, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает присваивать географическим объектам названия, связанные с Россией и СССР. Ранее этот документ приняла Верховная рада Украины.

Как сообщал депутат Рады Алексей Гончаренко, закон запрещает присваивать географическим объектам названия, которые «превозносят, увековечивают, пропагандируют или символизируют» Россию. Запрет касается наименований, связанных с достопримечательностями, памятными, историческими и культурными местами, городами, датами, событиями России и Советского Союза.

Законодательно табуированы в названиях также деятели, которые «осуществляли агрессию против Украины» или «преследование представителей оппозиции».

Борьба с названиями и памятниками, связанными с Россией и СССР, началась на Украине в 2015 году. Тогда был принят закон о «декоммунизации». С тех пор местные власти изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. Временами эта борьба выходит за пределы Украины: например, в марте украинские полярники «декоммунизировали» указатели в Антарктиде.

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