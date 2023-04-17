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Панков назначен представителем Путина при обсуждении ратификации объединенной системы ПВО с Киргизией

Андрей Аркадьев
15:14 17.04.2023
Само соглашение было подписано в Москве 16 августа прошлого года.
Панков назначен представителем Путина при обсуждении ратификации объединенной системы ПВО с Киргизией
© Фото: MOD Russia, GlobalLookPress
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Статс-секретарь - заместитель министра обороны России Николай Панков стал официальным представителем президента РФ Владимира Путина при рассмотрении палатами Федерального собрания вопроса о ратификации соглашения о создании объединенной системы ПВО с Киргизией. Об этом говорится в распоряжении главы государства, текст документа опубликован на портале правовой информации.

Ранее кабинет министров представил Путину для внесения на ратификацию в Госдуму и Совфед соглашение о создании объединенной системы ПВО двух государств.

Речь идет о выполнении договоренностей, подписанных странами еще в августе прошлого года. Цель соглашения - совершенствование ПВО в регионе.

На днях Путин поговорил по телефону с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Стороны обсудили развитие сотрудничества в различных областях.

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