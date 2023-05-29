На Украине объявлена воздушная тревога, в некоторых областях звучат взрывы
Воздушная тревога звучит на всей территории страны.
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Взрывы звучат в Кременчуге Полтавской области, в Одессе, а также Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Об этом сообщают украинские СМИ.
Как отмечает издание «Страна», взрывы слышали в Винницкой области, городах Кременчуг и Одесса. Телеканал ТСН также сообщил о взрывах в Черкасской и Одесской областях. О взрывах в Кировоградской и Хмельницкой областях свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог.
По состоянию на 3.04, воздушная тревога звучит на всей территории Украины.
Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении складов боеприпасов иностранных наемников и украинской теробороны в Харьковской и Черниговской областях.