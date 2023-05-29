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На Украине объявлена воздушная тревога, в некоторых областях звучат взрывы

Анна Касаткина
03:04 29.05.2023
Воздушная тревога звучит на всей территории страны.
На Украине объявлена воздушная тревога, в некоторых областях звучат взрывы
© Фото: Hennadii Minchenko Keystone Press Agency Globallookpress
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Взрывы звучат в Кременчуге Полтавской области, в Одессе, а также Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях. Об этом сообщают украинские СМИ.

Как отмечает издание «Страна», взрывы слышали в Винницкой области, городах Кременчуг и Одесса. Телеканал ТСН также сообщил о взрывах в Черкасской и Одесской областях. О взрывах в Кировоградской и Хмельницкой областях свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог.

По состоянию на 3.04, воздушная тревога звучит на всей территории Украины.

Ранее в Минобороны России сообщили об уничтожении складов боеприпасов иностранных наемников и украинской теробороны в Харьковской и Черниговской областях.

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