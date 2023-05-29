В Одессе сообщили о повреждении объектов инфраструктуры порта

Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

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В Одессе были повреждены объекты портовой инфраструктуры в результате удара, сообщил советник главы областной военной администрации области Сергей Братчук.

По его словам, в результате ночной атаки на портовую инфраструктуру Одессы вспыхнул пожар.

Минувшей ночью воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Братчук сообщил, что тревога ночью в регионе длилась почти четыре часа.

Сообщалось о взрывах в Кременчуге Полтавской области, в Одессе, а также Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях.