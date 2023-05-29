Корреспондент «Звезды» показал кнопку пуска в боевом отделении «Бука»

Боевое отделение ЗРК «Бук» обращает внимание относительной просторностью - в отличие от танка, там ничего не стесняет движений.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик побывал в боевом отделении ЗРК «Бук» в зоне спецоперации. Он показал кнопку пуска - она находится отдельно от других и сразу привлекает внимание своим ярким красным цветом.

«Сейчас я внутри установки "Бук" выдвигаюсь в сторону стартовой позиции. Внутри, по ощущениям, в сравнении с тем же танком достаточно просторно, много места, ничто не сковывает действий зенитчиков. Здесь место начальника расчета, а вот тут расположена та самая красная кнопка, нажав на которую начинается обратный отсчет до поражения воздушной цели», - прокомментировал корреспондент.

Ранее съемочная группа нашего канала показала кадры боевой работы «Бука», который ранее первым сбил украинский ударный беспилотник «Байрактар» турецкого производства в зоне спецоперации.

А командир 152-миллиметрового орудия «Гиацинт» рассказал об успешной охоте на две украинские самоходные артиллерийские установки Krab польского производства.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.