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Опубликованы кадры боевой работы «Бука», который первым сбил «Байрактар» в зоне СВО

Игорь Лапик
11:05 29.05.2023
Командир зенитного ракетного дивизиона Сокол заявил, что действия «Буков» для противника как кость в горле.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик увидел боевую работу расчета ЗРК «Бук». Ранее он первым уничтожил украинский ударный беспилотник «Байрактар» в зоне спецоперации. 

«Экипаж этого "Бука" Центрального военного округа - рекордсмен по количеству сбитых воздушных целей. Эти зенитчики первыми в зоне СВО сбили вражеский "Байрактар". На их счету более 40 уничтоженных различных летательных аппаратов и ракет», - прокомментировал корреспондент. 

Командир зенитного ракетного дивизиона с позывным Сокол рассказал корреспонденту, что благодаря действиям российских зенитчиков украинские боевики не могут получить поддержку с воздуха.

«Мы им как кость в горле», - отметил Сокол. 

По его словам, расчеты ЗРК уничтожают все воздушные цели, не пропуская ни одной. 

Ранее сообщалось, что расчеты ПТРК «Штурм-С» поразили украинский опорный пункт в зоне специальной военной операции.

Материалы подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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