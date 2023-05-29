Опубликованы кадры боевой работы «Бука», который первым сбил «Байрактар» в зоне СВО
Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик увидел боевую работу расчета ЗРК «Бук». Ранее он первым уничтожил украинский ударный беспилотник «Байрактар» в зоне спецоперации.
«Экипаж этого "Бука" Центрального военного округа - рекордсмен по количеству сбитых воздушных целей. Эти зенитчики первыми в зоне СВО сбили вражеский "Байрактар". На их счету более 40 уничтоженных различных летательных аппаратов и ракет», - прокомментировал корреспондент.
Командир зенитного ракетного дивизиона с позывным Сокол рассказал корреспонденту, что благодаря действиям российских зенитчиков украинские боевики не могут получить поддержку с воздуха.
«Мы им как кость в горле», - отметил Сокол.
По его словам, расчеты ЗРК уничтожают все воздушные цели, не пропуская ни одной.
Ранее сообщалось, что расчеты ПТРК «Штурм-С» поразили украинский опорный пункт в зоне специальной военной операции.
Материалы подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.