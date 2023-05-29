Армия Опубликованы кадры боевой работы «Бука», который первым сбил «Байрактар» в зоне СВО Игорь Лапик Командир зенитного ракетного дивизиона Сокол заявил, что действия «Буков» для противника как кость в горле. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Корреспондент «Звезды» Игорь Лапик увидел боевую работу расчета ЗРК «Бук». Ранее он первым уничтожил украинский ударный беспилотник «Байрактар» в зоне спецоперации. «Экипаж этого "Бука" Центрального военного округа - рекордсмен по количеству сбитых воздушных целей. Эти зенитчики первыми в зоне СВО сбили вражеский "Байрактар". На их счету более 40 уничтоженных различных летательных аппаратов и ракет», - прокомментировал корреспондент. Командир зенитного ракетного дивизиона с позывным Сокол рассказал корреспонденту, что благодаря действиям российских зенитчиков украинские боевики не могут получить поддержку с воздуха. «Мы им как кость в горле», - отметил Сокол. По его словам, расчеты ЗРК уничтожают все воздушные цели, не пропуская ни одной. Ранее сообщалось, что расчеты ПТРК «Штурм-С» поразили украинский опорный пункт в зоне специальной военной операции. Материалы подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика