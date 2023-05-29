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Командир «Гиацинта» рассказал об успешной охоте на две САУ Krab польского производства

Игорь Лапик
10:48 29.05.2023
В зоне спецоперации наши бойцы бьют по противнику из реактивной и ствольной артиллерии.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На одном из участков в зоне специальной военной операции реактивные системы «Град» накрывают огромный квадрат, где находятся украинские националисты.

Ствольная артиллерия в это время ведет контрбатарейную борьбу. Дуэль на многокилометровой дистанции заканчивается триумфом наших - вражеское орудие уничтожено. После еще одного залпа что-то сильно воспламеняется в лесопосадке - у украинских боевиков явно большие проблемы.

«"Гиацинт" бьет дальнобойно, можем охоту проводить. Была команда быть наготове, ждать команды. Команда пришла, мы заняли позиции, начали работать по капонирам, отработали по капонирам, сожгли две САУ "Краб"», - сказал командир орудия с позывным Еж.

Ранее сообщалось о поражении расчетом миномета «Тюльпан» украинского командно-наблюдательного пункта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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