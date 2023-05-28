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В МО РФ сообщили об уничтожении польской гаубицы Krab при помощи «Ланцета»

09:05 28.05.2023
В Минобороны РФ сообщили о ликвидации польской гаубицы Krab при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцета».
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Бойцы ВС РФ уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Он также добавил, что средствами ПВО удалось сбить беспилотники «Валькирия» и «Фурия». На Запорожском направлении, по словам Гордеева, был поражен украинский опорный пункт в районе Новоивановки и уничтожен минометный расчет в районе Гуляйполя.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сделает выводы из вовлеченности Запада в украинский конфликт. Он также отметил рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт.

Кроме того, канцлер Германии Шольц заявил, что страны Запада будут продолжать вооружать Украину и после завершения конфликта. В то же время, по его словам, Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем, так как для этого необходимо выполнить ряд условий.  

Материал подготовили: Вероника Волосунова и Николай Баранов

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