В МО РФ сообщили об уничтожении польской гаубицы Krab при помощи «Ланцета»
Бойцы ВС РФ уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab при помощи барражирующего боеприпаса «Ланцет» на Южнодонецком направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.
Он также добавил, что средствами ПВО удалось сбить беспилотники «Валькирия» и «Фурия». На Запорожском направлении, по словам Гордеева, был поражен украинский опорный пункт в районе Новоивановки и уничтожен минометный расчет в районе Гуляйполя.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия сделает выводы из вовлеченности Запада в украинский конфликт. Он также отметил рост прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт.
Кроме того, канцлер Германии Шольц заявил, что страны Запада будут продолжать вооружать Украину и после завершения конфликта. В то же время, по его словам, Украина не станет членом НАТО в ближайшем будущем, так как для этого необходимо выполнить ряд условий.
Материал подготовили: Вероника Волосунова и Николай Баранов