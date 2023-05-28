Республиканец Маккарти заявил, что пришел с Байденом к «принципиальному соглашению» по дефолту в США

Маккарти упрекнул Байдена в потерянном времени, когда тот месяцами отказывался от переговоров.

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Республиканец Кевин Маккарти - спикер палаты представителей Конгресса США - объявил о достижении принципиального соглашения, касающегося предотвращения дефолта в стране.

Он сообщил о проведенном разговоре с главой страны Джо Байденом. В итоге, как он отметил, они пришли к соглашению, «достойного американского народа». Маккарти добавил, что сделает заявление в 21:10 по восточному времени.

«Я только что разговаривал по телефону с президентом. После того, как он потерял время и месяцами отказывался вести переговоры, мы пришли к принципиальному соглашению, достойному американского народа», - написал он в своем Twitter.

Немногим ранее сообщалось, что запланировано проведение телефонного разговора между Байденом и Маккарти. Тогда же было отмечено, что между двумя сторонами - Республиканской партией США и Белым домом - есть принципиальная договоренность о повышении государственного долга.

В частности, республиканцы дают согласие на увеличение потолка госдолга США ввиду обещания об ограничении федеральных бюджетных расходов, которое дает Белый дом.

Ранее глава Всемирного банка Малпасс заявил, что не ожидает дефолта в США. Он положительно оценил принятый Палатой представителей законопроект о повышении потолка государственного долга.