В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США достигли принципиальной договоренности в вопросе повышения госдолга

Марина Крижановская
04:14 28.05.2023
Сообщается, что в данную договоренность может быть включена отмена лимитов на срок до двух лет на заимствования, в то время как расходы бюджета США будут ограничены, за исключением выделений средств на оборону и нужды ветеранов.
В США достигли принципиальной договоренности в вопросе повышения госдолга
© Фото: Liu Jie XinHua Globallookpress
Читайте нас на:

Республиканская партия США и администрация американского президента достигли принципиальной договоренности относительно повышения государственного долга. Сообщается, что это якобы позволит предотвратить возможный дефолт в стране.

«Республиканцы палаты достигли принципиальной договоренности с Белым домом о долговых лимитах», - сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента местного издания.

Отмечено, что конгрессмены-республиканцы проведут интернет-совещание после телефонного разговора президента США Джо Байдена со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

Расширение лимита госдолга зависит от разрешения на то Конгресса США. Без этого увеличения Белый дом может оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства в начале июня. Также указано, что согласие на увеличение потолка госдолга США контролирующие Палату представителей республиканцы дали ввиду обещания об ограничении бюджетных расходов, данным Белым домом.

Ранее приводилось мнение министра финансов США, подтверждающее риск дефолта в США 1 июня. Она советовала Конгрессу и Белому Дому договориться о повышении максимальной отметки госдолга.

После этого говорилось о переговорах между администрацией США и республиканцами, в частности о согласовании проекта о повышении потолка госдолга. Сказано, что стороны до позднего вечера 26 мая отправляли друг другу «черновые версии» текстов проекта, чтобы избежать возникновения дефолта в Соединенных Штатах. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:09 В стране и мире
Художник Илья Кабаков умер в возрасте 89 лет
22:10 В стране и мире
Захарова заявила, что на блокировку счетов российских СМИ в Германии последует ответ Москвы
19:31 В стране и мире
Видео
«Страха не было»: моряки корабля «Иван Хурс» рассказали, как обнаружили украинские беспилотники
17:05 В стране и мире
Путин учредил в России орден Гагарина
16:35 В стране и мире
Песков заявил, что степень вовлеченности Запада в конфликт на Украине растет
Популярное
В США Винни-Пух научит детей противостоять стрельбе в школах
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что прогнозов по выписке Прилепина нет
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.