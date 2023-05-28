В США достигли принципиальной договоренности в вопросе повышения госдолга

Сообщается, что в данную договоренность может быть включена отмена лимитов на срок до двух лет на заимствования, в то время как расходы бюджета США будут ограничены, за исключением выделений средств на оборону и нужды ветеранов.

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Республиканская партия США и администрация американского президента достигли принципиальной договоренности относительно повышения государственного долга. Сообщается, что это якобы позволит предотвратить возможный дефолт в стране.

«Республиканцы палаты достигли принципиальной договоренности с Белым домом о долговых лимитах», - сообщает РИА Новости со ссылкой на корреспондента местного издания.

Отмечено, что конгрессмены-республиканцы проведут интернет-совещание после телефонного разговора президента США Джо Байдена со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти.

Расширение лимита госдолга зависит от разрешения на то Конгресса США. Без этого увеличения Белый дом может оказаться не в состоянии обслуживать свои финансовые обязательства в начале июня. Также указано, что согласие на увеличение потолка госдолга США контролирующие Палату представителей республиканцы дали ввиду обещания об ограничении бюджетных расходов, данным Белым домом.

Ранее приводилось мнение министра финансов США, подтверждающее риск дефолта в США 1 июня. Она советовала Конгрессу и Белому Дому договориться о повышении максимальной отметки госдолга.

После этого говорилось о переговорах между администрацией США и республиканцами, в частности о согласовании проекта о повышении потолка госдолга. Сказано, что стороны до позднего вечера 26 мая отправляли друг другу «черновые версии» текстов проекта, чтобы избежать возникновения дефолта в Соединенных Штатах.