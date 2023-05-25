Президент Всемирного банка Малпасс заявил, что не ожидает дефолта в США
Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что не ожидает дефолта в США.
«Я не ожидаю дефолта», - цитирует ТАСС главу ВБ.
Дэвид Малпасс также надеется, что администрация Соединенных Штатов и республиканцы, которые сейчас составляют большинство Палаты представителей американского Конгресса, придут к решению, которое позволит избежать дефолта.
Глава Всемирного банка также положительно оценил принятый нижней палатой американского законодательного собрания законопроект о повышении потолка государственного долга.
«Это уже по крайней мере хоть одна вещь, ведутся переговоры», - добавил Малпасс.
Ранее Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подтвердила риск дефолта в США 1 июня. Она заявляла, что дефолт может произойти в случае, если Конгресс США и Белый Дом к началу июня не согласуют законопроект о повышении потолка госдолга.