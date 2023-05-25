Президент Всемирного банка Малпасс заявил, что не ожидает дефолта в США

Глава ВБ также положительно оценил принятый Палатой представителей законопроект о повышении потолка государственного долга.

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Президент Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что не ожидает дефолта в США.

«Я не ожидаю дефолта», - цитирует ТАСС главу ВБ.

Дэвид Малпасс также надеется, что администрация Соединенных Штатов и республиканцы, которые сейчас составляют большинство Палаты представителей американского Конгресса, придут к решению, которое позволит избежать дефолта.

Глава Всемирного банка также положительно оценил принятый нижней палатой американского законодательного собрания законопроект о повышении потолка государственного долга.

«Это уже по крайней мере хоть одна вещь, ведутся переговоры», - добавил Малпасс.

Ранее Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен подтвердила риск дефолта в США 1 июня. Она заявляла, что дефолт может произойти в случае, если Конгресс США и Белый Дом к началу июня не согласуют законопроект о повышении потолка госдолга.