Эвакуированный из Судана рассказал, как «люди умирают у себя дома» из-за военного конфликта

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Выпущенные армией Судана и силами быстрого реагирования страны в ходе столкновения снаряды попадают в жилые дома, из-за чего погибают мирные люди, включая детей. Об этом в разговоре со «Звездой» сообщил эвакуированный из Судана в Россию мужчина по имени Халед.

«Очень тревожная обстановка, очень небезопасная, нестабильная... Снаряды во время этой разборки между двумя этими группами, большие и малые (попадают в жилые дома. - Прим.ред.). Люди умирают, мирные люди умирают у себя дома, в их комнатах, дети и так далее», - рассказал он.

Первые два Ил-76 ВКС России приземлились утром во вторник на аэродроме Чкаловский в Подмосковье. Из столицы Судана Хартума, где продолжается военный конфликт, эвакуировано порядка 200 человек. Среди них - граждане РФ и стран СНГ, а также дружественных государств, обратившихся за помощью к России, дипломаты, представители Минобороны и члены их семей. Всего в эвакуации задействовано четыре Ил-76 военного ведомства.

В Судане с 15 апреля идет вооруженный конфликт между армией страны и силами быстрого реагирования. В ходе столкновений погибло уже более 400 мирных жителей.