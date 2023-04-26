В стране и мире Генсек ООН призвал немедленно прекратить огонь в Судане Ирина Елагина Антониу Гутерреш напомнил о необходимости соблюдения 72-часового перемирия, чтобы приступить к переговорам о полном прекращении боевых действий. © Фото: ТРК Звезда Читайте нас на: Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступая на заседании СБ, заявил о необходимости незамедлительного прекращения военных действий в Судане. «Боевые действия должны немедленно прекратиться», - приводит РИА Новости выступление Гутерреша. Генсек ООН подчеркнул, что «нужны всеобщие усилия для мира» и призвал противоборствующие стороны остановить кровопролитие и выяснять отношения за столом переговоров. «Я призываю стороны конфликта, генералов Абделя Фаттаха аль-Бурхана и Мухаммеда Хамдана Дагло, а также Суданские вооруженные силы и Силы быстрого реагирования прекратить огонь», - заявил Гутерреш. Гутерреш выразил уверенность, что суданский конфликт «не будет и не должен решаться на поле боя». «Стороны конфликта должны соблюдать 72-часовое прекращение огня, установленное при посредничестве Соединенных Штатов, и условиться об окончательном прекращении боевых действий», - резюмировал лидер ООН. Ранее сообщалось об убийстве в Судане египетского дипломата - автомобиль помощника атташе посольства Египта попал под обстрел в Хартуме.



Напомним, что Судан с 15 апреля превратился в поле боя регулярной армии и Сил быстрого реагирования. По предварительным данным, в этом противостоянии уже погибли 600 человек. Экспертное мнение и аналитика