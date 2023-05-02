В Подмосковье сели первые два Ил-76 ВКС РФ с эвакуированными из Судана людьми

Из столицы Судана Хартума эвакуировано порядка 200 человек, включая граждан стран СНГ и дружественных России государств.

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Первые два Ил-76 Минобороны России с эвакуированными из Судана людьми приземлились в подмосковном аэропорту Чкаловский. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Из столицы Судана Хартума, где продолжается военный конфликт, эвакуированы порядка 200 человек. Среди них - граждане РФ и стран СНГ, а также дружественных государств, обратившихся за помощью, российские дипломаты, представители Минобороны РФ и члены их семей.

Всего в эвакуации задействовано четыре Ил-76 военного ведомства.

В Судане с 15 апреля идет вооруженный конфликт между армией страны и силами быстрого реагирования. В ходе столкновений погибло уже более 400 мирных жителей.