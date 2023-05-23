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Министр финансов США подтвердила риск дефолта в США 1 июня

Елизавета Егорова
02:07 23.05.2023
Дефолт может произойти, если Конгресс США и Белый Дом к началу июня не согласуют повышение потолка госдолга.
Министр финансов США подтвердила риск дефолта в США 1 июня
© Фото: США Rod Lamkey Keystone Press Agency Globallookpress
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Глава Минфина США Джанет Йеллен подтвердила свои опасения по поводу риска наступления дефолта в Америке. Во избежание этого, Конгрессу и Белому Дому необходимо договориться о повышении максимальной отметки госдолга.

«Согласно нашим оценкам, весьма вероятно, что министерство финансов не сможет более выполнять обязательства, взятые американским правительством, если конгресс не найдет решение <...> к началу июня, возможно, даже к 1 июня», - цитируют Известия слова политика.

Йеллен добавила, что долгие раздумья по поводу увеличению госдолга могут пагубно сказаться на бизнесе и доверии потребителей, а также плохо повлиять на кредитный рейтинг Америки.

Ранее президент США Джо Байден не смог дать гарантий того, что дефолта не случится.

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