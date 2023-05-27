В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Politico: администрация США и республиканцы согласовывают проект о повышении потолка госдолга

Вероника Волосунова
09:02 27.05.2023
По данным газеты Politico, американская администрация и республиканцы до позднего вечера пятницы отправляли друг другу черновые версии текстов проекта.
Politico: администрация США и республиканцы согласовывают проект о повышении потолка госдолга
© Фото: IMAGO, Rod Lamkey, CNP, MediaPun, Globallookpress
Читайте нас на:

Представители администрации США и республиканцев в Конгрессе обмениваются проектами документов, которые могут лечь в основу законодательной инициативы по предотвращению дефолта в стране. Об этом сообщила газета Politico.

Отмечается, что «стороны до позднего вечера пятницы пересылали друг другу черновые версии» текстов проекта по нивелированию рисков возникновения дефолта в стране. В издании это назвали признаком того, что в ближайшем времени двухпартийные договоренности могут быть достигнуты.

По словам председателя комитета по финансовым услугам Палаты представителей Патрика Макгенри, являющегося республиканцем от штата Северная Каролина и участником консультаций по проекту, сторонам необходимо согласовать несколько вопросов, которые касаются текста документов. Он добавил, что «впереди серьезные трудности» и пока нельзя выразить уверенность в том, сколько времени потребуется для достижения окончательных договоренностей. При этом, по имеющейся информации у издания, стороны надеются на то, что решение будет принято в выходные.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила ситуацию с госдолгом США с «королевством кривых зеркал». По ее мнению, Вашингтон признает, что дефолт является политическим, а не экономическим показателем, поскольку США тратят больше, чем зарабатывают, весь банкет они обеспечивают благодаря наличию печатного станка и военных баз по всему миру.

Ради переговоров по повышению потолка госдолга Джо Байдену пришлось сократить свою поездку в Азию, а также отказаться от саммита в Австралии. При этом он не дал гарантий, что дефолта в США не будет.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:36 В стране и мире
Замглавы МИД РФ Галузин предупредил о реакции армии в случае провокаций в Приднестровье
06:34 В стране и мире
В Посольстве РФ в США заявили, что Россия и Белоруссия имеют право обеспечивать свою безопасность
05:13 Армия
Видео
Штурмовые группы мотострелков ЦВО наградили в зоне спецоперации
04:16 В стране и мире
Сигнал тревоги прозвучал в шести украинских областях
03:54 В стране и мире
Киссинджер заявил, что Япония может создать собственное оружие массового уничтожения
Популярное
Фигуриста Костомарова не удается вывести из депрессии
Рок-музыканту Валерию Кипелову присвоили звание заслуженного артиста России
Видео
Лидер группы «Звери» Роман Билык устроил разборки в самарском пабе
Видео
Китаист Заклязьминская рассказала, в каких сферах Россия и Китай будут успешно сотрудничать
Нижегородский губернатор Никитин сообщил, что прогнозов по выписке Прилепина нет
Адвокат блогера Лерчек заявил, что она и ее муж выплатили все долги по налогам
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.