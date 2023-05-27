Politico: администрация США и республиканцы согласовывают проект о повышении потолка госдолга

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Представители администрации США и республиканцев в Конгрессе обмениваются проектами документов, которые могут лечь в основу законодательной инициативы по предотвращению дефолта в стране. Об этом сообщила газета Politico.

Отмечается, что «стороны до позднего вечера пятницы пересылали друг другу черновые версии» текстов проекта по нивелированию рисков возникновения дефолта в стране. В издании это назвали признаком того, что в ближайшем времени двухпартийные договоренности могут быть достигнуты.

По словам председателя комитета по финансовым услугам Палаты представителей Патрика Макгенри, являющегося республиканцем от штата Северная Каролина и участником консультаций по проекту, сторонам необходимо согласовать несколько вопросов, которые касаются текста документов. Он добавил, что «впереди серьезные трудности» и пока нельзя выразить уверенность в том, сколько времени потребуется для достижения окончательных договоренностей. При этом, по имеющейся информации у издания, стороны надеются на то, что решение будет принято в выходные.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила ситуацию с госдолгом США с «королевством кривых зеркал». По ее мнению, Вашингтон признает, что дефолт является политическим, а не экономическим показателем, поскольку США тратят больше, чем зарабатывают, весь банкет они обеспечивают благодаря наличию печатного станка и военных баз по всему миру.

Ради переговоров по повышению потолка госдолга Джо Байдену пришлось сократить свою поездку в Азию, а также отказаться от саммита в Австралии. При этом он не дал гарантий, что дефолта в США не будет.