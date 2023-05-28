Эрдоган спел победную песню вместе со своими сторонниками в Стамбуле

Президент Эрдоган поблагодарил граждан, проголосовавших за него, и заявил, что эти выборы были «праздником демократии».

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о завершении второго тура президентских выборов. Он поблагодарил людей, отдавших за него голоса и выбравших его для управления страной на ближайшие пять лет, информирует Anadolu.

Турецкий лидер отметил, что прошедшие выборы были «праздником демократии». Он даже выступил перед своими избирателями с песней.

Несмотря на то, что подсчет голосов еще не завершился, Эрдогана уже поздравили с победой премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, а такзже президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиеев и Ильхам Алиев.