В стране и мире Премьер Венгрии, эмир Катара, президенты Узбекистана и Азербайджана поздравили Эрдогана с победой Игнат Далакян Одним из первых поздравивших Эрдогана с победой на выборах президента Турции оказались лидеры Катара, Узбекистана, Венгрии и Азербайджана. © Фото: IMAGO Turkish presidency apaim Globallookpress Читайте нас на: Лидеры некоторых государств поздравили Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на выборах президента Турции до окончания подсчета голосов. Как передает РИА Новости, действующего президента Турции поздравили эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, венгерский премьер Виктор Орбан, а также президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиеев и Ильхам Алиев. Ранее по результатам обработки 89,81% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп тайип Эрдоган набрал 52,72% голосов. Его соперник на турецких президентских выборах Кемаль Кылычдароглу набрал на 5% меньше голосов. Экспертное мнение и аналитика